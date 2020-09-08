وثائق.. أوامر باعتقال صهر السراج ومسؤول كبير فى الوفاق بتهم فساد

أصدر مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبى، الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، أوامر بالقبض على مسؤولين ماليين كبار فى حكومة الوفاق التى يرأسها فايز السراج فى طرابلس، باتهامات فساد واسعة.





ووفقًا لموقع "ليبيا 24"، شملت أوامر القبض الصادرة مدير المصرف الليبى الخارجى محمد بن يوسف، ومدير قطاع الاستثمار بالمصرف الشارف شلبى، وهو صهر فايز السراج نفسه.

وجاء الأمر فى أعقاب بلاغ توجه به الصديق الكبير محافظ المصرف المركزى الليبى بطرابلس، ضد المتهمين، بشأن دعوى تتعلق بتجاوزات وخسائر قدرها 800 مليون دولار.

ويرى محللون ليبيون، أن أوامر القبض الأخير تشير إلى صراع يدور فى الخفاء بين فايز السراج والصديق الكبير، متوقعين بأن زيارة كليهما إلى تركيا مؤخرًا كانت محاولة من أنقرة لتقريب وجهات النظر بين حلفائها المتصارعين على النفوذ والسلطة.

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وتصاعد الخلاف بين السراج ومحافظ البنك المركزى، بسبب الخلاف حول الصلاحيات والاعتمادات المالية، وتسبب خروج هذا الصراع للعلن فى تعطيل تنفيذ كثير من قرارات رئيس حكومة الوفاق، ما جعل المجلس الأعلى للقضاء يتدخل لحلحلة تلك الأزمة.

وأظهرت وثائق مسربة فى يونيو الماضى، تحويل ملايين من اليورو من البنك المركزى الليبى إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK، حسبما أفاد موقع "ليبيا ريفيو" حينذاك.