الخزانة الأمريكية تتعهد بتفكيك خلايا حزب الله : سنلاحقهم فى كل مكان

تعهدت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتفكيك خلايا حزب الله الإرهابية، معلنة توقيع عقوبات ضمن قانون مكافحة الإرهاب على اثنين من وزراء لبنان الداعمين لأنشطة حزب الله وتنفيذ أجندته التخريبية.





وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها لن تتردد فى معاقبة أى فرد أو كيان يدعم أنشطة حزب الله الإرهابية، لافتة إلى توقيع عقوبات على وزير المالية اللبنانى السابق المنتمى لحركة أمل الشيعية، على حسن خليل، ووزير المواصلات السابق يوسف فنيانوس.

وقالت الخزانة الأمريكية، إن 90 شخصية مقربة من حزب الله تم وضعها جميعًا على قائمة العقوبات الأمريكية منذ 2017، لافتة إلى الوزيرين اللبنانيين ساعدا حزب الله على تنفيذ مخططاته الإرهابية.

كما حذرت الوزارة الأمريكية من أن العقوبات ستطال أى سياسى فى لبنان، سواء داخل الحكومة أو خارجها، يساعد حزب الله، لافتة إلى أن على حسن خليل ويوسف فنيانوس ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة.