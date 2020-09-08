الجيش اللبنانى : أكثر من 67 ألف منزل ومحل متضرر بسبب انفجار ميناء بيروت

أعلن الجيش اللبنانى انتهاء مرحلة مسح الأضرار التى تعرضت لها المنازل والوحدات السكنية والمحال التجارية فى المنطقة الأكثر تضررا جراء انفجار ميناء بيروت البحرى، مشيرا إلى أن عملية المسح شملت 67 ألفا و 380 وحدة سكنية ومحلا تجاريا.





وأشار الجيش اللبنانى فى بيان مساء، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة جديدة من عمليات المسح، بحيث تشمل المناطق الأقل تضررا، داعيا اللبنانيين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية ولم يتم الكشف عليها أومسح أضرارها من قبل اللجان المتخصصة بالقوات المسلحة إلى إخطار الجيش لتتمكن اللجان من إجراء عملية مسح الأضرار. وكان الانفجار الذى وقع بميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الماضى، أدى إلى وقوع أضرار بالغة فى مبانى ومنشآت العاصمة على نحو قررت معه الحكومة اعتبار بيروت مدينة منكوبة.

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