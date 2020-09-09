عاجل .. التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى قوله: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة".
ولا تزال ميليشيا الحوثى تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية والتى يتصدى لها التحالف باعتراض عدد من الطائرات دون طيار، وكذلك تدمير العديد من الزوارق المفخخة.
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