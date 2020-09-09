عبد الله بن زايد إلى واشنطن 15 الجارى للتوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل

وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلى على حسابه فى "تويتر" إن "مراسم التوقيع ستكون أساسا لمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات".
وأضاف نتانياهو: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة فى المراسم التاريخية التى ستقام فى البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".
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