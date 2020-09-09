يتوجه الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتى، على رأس وفد رسمى يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن، يوم 15 سبتمبر الجارى، بدعوة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للمشاركة فى مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، بحضور بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى.





وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلى على حسابه فى "تويتر" إن "مراسم التوقيع ستكون أساسا لمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات". وأضاف نتانياهو: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة فى المراسم التاريخية التى ستقام فى البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عبد الله بن زايد إلى واشنطن 15 الجارى للتوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.