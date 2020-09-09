غدا .. وزراء الخارجية العرب يناقشون تطورات القضية الفلسطينية  

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، قد عقد أمس الإثنين اجتماعًا حضوريًا للتحضير لأعمال هذه الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب، حيث رفعوا للوزراء مشاريع القرارات الخاصة لمناقشتها واعتمادها.
ويتضمن جدول الأعمال عددا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التى تهم العمل العربى المشترك، وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المستجدات التى شهدتها التطورات الأخيرة وتطورات الوضع فى ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية.
ويناقش المجلس التدخلات التركية والإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك بنود تتعلق بالشؤون المالية والإدارية ويشتمل على تجديد تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية.
ويتضمن جدول الأعمال موضوعات اجتماعية وصحية منها التعاون العربى فى مجال التصدى لجائحة "كوفيد -19"، والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف فى وضع اللجوء والنزوح وخاصة العنف الجنسى ضد النساء والفتيات، ودراسة عربية حول العنف المسلط ضد كبار السن.
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