«الصحة» تقرر إيقاف طلبات الإيفاد للدراسة مؤقتاً

قررت وزارة الصحة، إيقاف طلبات الترشيح للإيفاد للدراسة بالداخل لغير الأطباء لجميع الفئات الوظيفية والتخصصات والدرجات العلمية بشكل فوري، باستثناء ترشيح المقبولين ببرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من الاطباء وغير الأطباء لحين الانتهاء من دراسة الاحتياج. يأتي في إطار إعادة دراسة احتياج الوزارة وقطاعاتها المختلفة من الكوادر البشرية بما يتفق والمهام المختلفة، وفقا لـ”المدينة”. وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه من المتوقع أن يسهم إيقاف طلبات الترشح، في إيجاد آلية وإعطاء الأولوية للتخصصات التي تحتاجها القطاعات الصحية في كل منشأة بما يتوافق مع الأداء والمهام والهيكلة في المستشفيات والمراكز الصحية والمراكز المتخصصة.

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