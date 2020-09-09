10 قتلى بانفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب أخرون بمحاولة استهداف نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح وسط العاصمة الأفغانية كابل صباح اليوم الأربعاء.
فقد قالت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأربعاء إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في التفجير الذي استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح في كابل.
وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن الانفجار الذي استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني في وقت مبكر من الأربعاء، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.
وقال مدير المكتب الاعلامي لصالح، رضوان مراد: “حاول أعداء افغانستان استهدف النائب الأول للرئيس أمر الله صالح هذا الصباح”، مضيفا “لقد فشل هذا الهجوم الإرهابي، وصالح بخير”، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
من جهته، قال مساعد لصالح للوكالة، رافضا الكشف عن هويته، إن انتحاريا استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني عند مغادرته منزله متوجها الى العمل.
ووفقا لعبد الله، وهو صاحب متجر تحطمت نوافذ محله جراء الانفجار فقد اشتعلت النيرات في محل يبيع قوارير غاز، الأمر الذي أدى الى انفجار القوارير.
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