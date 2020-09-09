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ترامب يعتزم خفض القوات الأمريكية بالعراق

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بسنت فاروق 2020-09-09 09:54 0 تبليغ

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قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق، وسيتبعه إعلان آخر فى الأيام المقبلة بشأن خفض إضافى للقوات الأمريكية فى أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة، قد أكدت فى يونيو الماضي، التزامها بخفض عدد القوات فى العراق خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أنه لا توجد خطط لدى واشنطن للاحتفاظ بقواعد عسكرية دائمة أو وجود عسكرى دائم.

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