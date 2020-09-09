عاجل.. اعتقال مفتى داعش بالعراق

وقالت الوكالة فى بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، "تمكنت وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، من اعتقال أحد الإرهابيين فى حى الحرية بمحافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ /إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "المعتقل يعمل مفتى بما يسمى ديوان القضاء والمظالم بقاطع العباسى، كما عمل أيضا فيما يسمى المفارز العسكرية وهو من عائلة داعشية أفرادها مطلوبين للقضاء وفق الإرهاب".