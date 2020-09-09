عاجل.. اعتقال مفتى داعش بالعراق

وقالت الوكالة فى بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، "تمكنت وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، من اعتقال أحد الإرهابيين فى حى الحرية بمحافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ /إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".
وأضافت، أن "المعتقل يعمل مفتى بما يسمى ديوان القضاء والمظالم بقاطع العباسى، كما عمل أيضا فيما يسمى المفارز العسكرية وهو من عائلة داعشية أفرادها مطلوبين للقضاء وفق الإرهاب".
يذكر، أن الحكومة العراقية السابقة، كانت قد أعلنت القضاء على تنظيم داعش عسكرياً، ورغم ذلك لا تزال هناك عمليات متواصلة تستهدف فلول التنظيم الذين لا يزالون ينفذون أعمال عنف فى المناطق بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.
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