ليبيا تعلن عن رسو بارجة حربية مجهولة بميناء رأس لانوف النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن بارجة حربية رست مؤخرا بميناء راس لانوف الذي تسيطر عليه قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، ولم تغادره حتى الآن.

ولم تكشف المؤسسة الليبية للنفط في بيانها هوية البارجة، واكتفت بالإعلان عن "وجود بارجة عسكرية في ميناء رأس لانوف النفطي"، الواقع إلى الشرق من مدينة سرت، مشيرة إلى أن السفينة "دخلت الميناء يوم السبت 5 سبتمبر 2020 ولم تغادر .. حتى الآن".

ولفتت المؤسسة الوطنية النفط إلى أنها "سجلت خلال الأيام الماضية عددا من الخروقات الأمنية بالميناء، آخرها استعمال الذخيرة الحية نهاية الأسبوع الماضي. هذا ويحتوي ميناء راس لانوف على منشآت نفطية قد يتسبب تعرضها للتلف في مخاطر على الحياة والأرواح وكذلك على البيئة".

وبهذا الشأن نقل البيان عن المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط قوله: "تدعو المؤسسة الوطنية للنفط الى الاخلاء الفوري للمنشآت التابعة لها من كافة الظواهر العسكرية، من أجل الحفاظ على أمن الموظفين وسلامة بنيتها التحتية. لا يمكننا أن نتسامح مع أي عمل قد يضع حياة موظفينا في خطر، أو يعرض منشآتنا للضرر أو الدمار بسبب نشاط عسكري غير قانوني".