حادث “الباحه” يخلف اصابه خطيرة

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب، وكان وقت البلاغ في الساعة: 1:41 بعد منتصف على الرقم (997) الموقع القرى – بعد قصر المعالي باتجاه بالطائف

وأضاف “الزهراني”: “تم توجيه فرقة إسعافيه من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود أصابه لشاب وكانت إصابته خطيرة وتم التدخل إسعافياً ونقله إلى مستشفى القرى العام من قِبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر”.