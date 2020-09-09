صراع الهبوط يشعل الجولة الآخيرة من دوري الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين

يختتم مساء اليوم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019 /2020 بعد أن حقق بطولة الدوري ، وتُلعب اليوم 8 مباريات يتحدد فيها صاحب المركز الثالث ، والهابط الثالث لدوري الدرجة الأولى مع العدالة والحزم ، حيث يصارع على الهبوط فرق ضمك ، الفيحاء ، التعاون ، الاتحاد .

الهلال * الشباب

يتوّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الأربعاء بلقب الدوري الـ 16 في تاريخه, بعد اللقاء الذي سيجمعه مع الشباب (8:35م) على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

في هذا (الديربي) يبحث الهلال عن تسجيل المزيد من الأرقام القياسية في تاريخ دوري المحترفين, بعد أن تمكن من كسر رقم نادي النصر في عدد الأهداف المسجلة لفريق واحد في موسم واحد في الدوري.

وكان الرقم القياسي المسجل باسم النصر (69 هدفا) , لكن الهلال تجاوزه مسجلا 72 هدفا إلى ماقبل مباراة اليوم.

ويريد الهلال ايضا كسر الرقم القياسي في عدد النقاط والمسجل أيضا باسم النصر (70 نقطة), حيث يحتاج الهلال لنقطة واحدة لمعادلة هذا الرقم, إذ يملك الهلال حاليا 69 نقطة, وهو مرشح لبلوغ النقطة (72) إذا مافاز في الديربي اليوم.

في المقابل, يدخل الشباب المباراة بدون أي حسابات, بعد أن ضمن البقاء, وفقد كل فرصه للفوز بمقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا المقبلة ويحتل الشباب المركز السابع بـ 43 نقطة.

النصر * الاتفاق

و يلتقي الفريق الأول بنادي النصر مع ضيفه الاتفاق

ويدخل النصر المباراة بدون أي هدف (تحصيل حاصل) بعد أن فقد رسميا فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري, كما أنه ضمن المركز الثاني في سلم الترتيب, عطفا على الفارق النقطي الكبير عن صاحب المركز الثالث “الأهلي”.

ويملك النصر 61 نقطة في المركز الثاني, مقابل 47 نقطة للأهلي الثالث في المقابل, يدخل الاتفاق المباراة بهدف تحسين مركزه , إذ يملك الفريق 42 نقطة في المركز الثامن, وقد يجد نفسه في المركز السادس أو السابع لكن عليه أولا أن يكسب نقاط مباراة الليلة كاملة.

الأهلي * الرائد

و تتجه أنظار الجماهير مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة, حيث مباراة الأهلي مع ضيفه الرائد

وتعد مباراة الأهلي والرائد هي المباراة الأقوى في سباق الفوز بالمقاعد الآسيوية, حيث سيضمن الفائز بها حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث بـ 47 نقطة, فيما يدخل الرائد المباراة وهو في المركز الخامس بـ 46 نقطة.

ويحتاج كلا الفريقين للفوز فقط ليضمن رسميا حجز مقعد آسيوي سواء بشكل مباشر أو الدخول في الملحق, بغض النظر عن نتائج مباريات الفرق الأخرى المتنافسه على المقاعد الآسيوية.

ويشمل السباق الآسيوي بالإضافة إلى الأهلي والرائد فريقي: الفيصلي والوحدة.

خسارة الرائد مباراة اليوم تعني خروجه رسميا من السباق نحو المقعد الآسيوي, بينما خسارة الأهلي لا تعني بالضرورة خروجه من السباق, إذ قد تلعب نتائج المباريات الأخرى في صالحه.

أما في حال تعادل الفريقان اليوم, فإن الفريقان سينتظران نتائج المباريات الأخرى للدخول في حسابات معها لتحديد من المتأهل.

الفيصلي * ابها

ويستقبل الفيصلي ضيفه أبها.

ويدخل الفيصلي المباراة وهو في المركز السادس بـ 45 نقطة, فيما يدخل أبها المباراة وهو في المركز التاسع بـ 38 نقطة.

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مباراة الليلة تعني بالدرجة الأولى فريق الفيصلي, والذي يُمني النفس في انتزاع النقاط الثلاث أملا في الحصول على مقعد يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتاج الفيصلي للفوز بمباراة اليوم , ومن ثم انتظار نتائج مباراتي (الأهلي والرائد, الحزم والوحدة) والتي ستلعب اليوم أيضا.

في الجهة الأخرى, لا يملك أبها أي أهداف من مباراة الليلة , إذ ضمن الفريق البقاء في دوري المحترفين, كما أنه ضمن مركزه التاسع في سلم الترتيب.

الحزم * الوحدة

و يحل الوحدة ضيفا على الحزم