عاجل.. إصابة وزير الخارجية اللبنانى بفيروس كورونا

وأفادت فضائية "العربية"، أن نتيجة الفحص المخبرى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للوزير وهبة جاءت إيجابية، وذلك بعد اختبار أولى كان قد أجراه أول من أمس تطلب إجراء تأكيد للفحص. ويلتزم وزير الخارجية شربل وهبة، بالحجر الصحى لمدة أسبوعين منذ صدور نتيجة الفحص.

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