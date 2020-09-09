أخبار عربية

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا فى الكويت إلى 82222

0 نشر
بسنت فاروق 2020-09-09 10:26 0 تبليغ

Advertisements
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، شفاء 568 حالة من فيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 82 ألفا و222 حالة.

وبحسب الوزارة، فأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال568 من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ارتفاع حالات الشفاء من كورونا فى الكويت إلى 82222 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا