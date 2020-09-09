ارتفاع حالات الشفاء من كورونا فى الكويت إلى 82222

وبحسب الوزارة، فأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال568 من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.