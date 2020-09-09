وزير الخارجية السعودى: إيران تشكل أخطر التهديدات التى تواجه منطقتنا العربية

دعا وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، جميع الأطراف الليبية لضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدا على ضرورة البدء فى حوار سياسى داخلى يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.





وقال الأمير فيصل، إنه "من أخطر التهديدات التى تواجه منطقتنا العربية ما تقوم به إيران من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية"، مضيفا "لا بد من وقفة جادة ضد كافة التدخلات الخارجية فى الشؤون العربية الداخلية". وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية السعودى على دعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

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