أحدهما إمام جامع .. اعتقال شخصين فى هجوم سوسة بتونس

وبحسب السلطات التونسية، فأن المتهم الأول هو إمام جامع بأكودة، مشيرة إلى أنه متهم برصد دورية للحرس الوطنى، أما المتهم الثانى فكان على علما مسبقا بالعملية الإرهابية، وعلى تواصل مع أحد منفذى الهجوم الإرهابى، ولم يبلغ عن العملية قبل وقوعها.
وكانت دورية أمنية فى مفترق طرق بمنطقة أكودة فى سوسة تعرضت، صباح الأحد الماضى، لهجوم بالدهس عبر سيارة رباعية الدفع، ثم طعن بالسكاكين من قبل أربعة إرهابيين، ما أدى إلى مقتل عنصر أمنى وإصابة آخر بجروح خطيرة.
ولاحقت قوات الشرطة العناصر الإرهابية فى محيط المكان بعد ذلك، ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين واعتقال الرابع بعد مطاردات.
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