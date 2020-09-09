”التعاون الإسلامي” تندد بمحاولة الحوثيين استهداف المدنيين بالمملكة

نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمحاولة الفاشلة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية صباح اليوم الأربعاء، عبر إطلاق طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، عن استنكاره الشديد لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في محاولة استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمملكة.
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