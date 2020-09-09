أبو الغيط : القضية الفلسطينية محل إجماع عربى .. ونرفض تدخلات إيران وتركيا

وقال أبو الغيط، إن "الفترة الماضية شهدت تنامى حالة من التنمر والعداء من جانب قوى إقليمية حيال المنطقة العربية وتصاعدت التدخلات فى شؤون الدول العربية من جانب دولتين جارتين هما إيران وتركيا"، معربا عن إدانته الشديدة لهذه التدخلات.
أما فيما يتعلق بتركيا، قال أبو الغيط، إنه قد استمرت فى احتلال أجزاء واسعة من الأراضي السورية، وباشرت اعتداءاتها على الأراضي العراقية ومؤخراً، انغمست أنقرة فى الحرب الأهلية الليبية بالتدخل العسكرى المباشر.
وحول الوضع في ليبيا، قال إننا نتابع الوضع في ليبيا بقلق بالغ .. ويحدونا الأمل في أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار للتوصل لتسوية سلمية وطنية جامعة.
وأضاف: الجميع يعرف ألا حل عسكرياً في ليبيا، مثمنا الجهود التي تقوم بها دول عربية من أجل الوصول لتسوية للأزمة.
واشار الى أن القضية الفلسطينية كانت، ولا تزال، محل إجماع عربى، معربا عن ثقته بأن الغاية التي تسعى إليه دولنا العربية جميعا، هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد ابو الغيط، أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب منذ القمة العربية فى 1996، موضحا أن السلام الذي تفهمه الشعوب العربية وتقبل به لن يتحقق بصورة كاملة وشاملة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
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