عاجل.. أمريكا تخفض عدد قواتها فى العراق إلى 3000 جندى

وكان مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية، أعلن فى وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن قريبا عن سحب المزيد من القوات من العراق وأفغانستان. يشار إلى أن الولايات المتحدة، كانت قد أكدت فى يونيو الماضي، التزامها بخفض عدد القوات فى العراق خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أنه لا توجد خطط لدى واشنطن للاحتفاظ بقواعد عسكرية دائمة أو وجود عسكرى دائم.

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