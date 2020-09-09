وزير خارجية عمان : لا سلام شامل فى الشرق الأوسط بدون حل الدولتين

وتطرق "البوسعيدى" فى كلمته إلى الأوضاع الراهنة فى الشرق الأوسط، وكيفية إيجاد الحلول الخلاقة السلمية للقضايا والتحديات التى تهدد الشعوب العربية.
وأعرب عن دعم سلطنة عُمان للشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه المشروعة، ودعم جهود ومبادرات السلام فى المنطقة، وقال إنه "لا يمكن تحقيق سلام شامل وعادل بين الدول العربية وإسرائيل بدون حل الدولتين المبنى على مبدأ الأرض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية".
وعبر "البوسعيدى" عن تضامن سلطنة عُمان مع جمهورية السودان لتجاوز محنته أثر السيول والفيضانات، ورحب بالاتفاق الذى تم بين جمهورية السودان وجنوب السودان.
كما أكد على دعم الجمهورية اللبنانية، ودعا المجتمع الدولى إلى إعادة إعمارها.
ورحب "البوسعيدى" بالدور الذى تقوم به المملكة المغربية فى استضافة الفرقاء الليبيين، متمنياً لهذا الحوار النجاح وتحقيق آمال الشعب الليبى الشقيق.
وقدم التهنئة لدولة فلسطين ورحب بتوليها رئاسة الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية، وأن تكلل مساعيها بالنجاح والفلاح.
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