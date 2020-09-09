



أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل حالتى وفاة و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 393 وفاة، وإجمالى الإصابات إلى 75981 إصابة بالفيروس من مختلف الجنسيات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإمارات : وفاتان و883 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.