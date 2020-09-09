العراق : تخفيض القوات الأمريكية جرى بالتنسيق بين البلدين

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال الناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجى، اليوم، إن خطوة تخفيض القوات الأمريكية بالعراق تأتى فى إطار التنسيق والعمل المشترك بين بغداد وقوات التحالف الدولى، وأن هذا الإجراء جاء وفقا لجدول زمنى معد بين الطرفين لغرض تسليم المواقع والانسحاب.
وأعلنت واشنطن، اليوم عن قرار اتخذته بخفض عدد قواتها بالعراق إلى 3000 جندى الشهر الحالى.
وقال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترمب سيعلن قريبا عن سحب المزيد من القوات من العراق وأفغانستان.
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