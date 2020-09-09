سلطان عمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكى

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، استعرضا خلال الاتصال العلاقات المتينة بين البلدين فى المجالات كافة، والتشاور حول المستجدات التى تشهدها المنطقة.
وعبّر الرئيس الأمريكى عن تقديره البالغ للتعاون الذى تُبديه السلطنة فى الكثير من المجالات، فيما أكد سلطان عمان حرص بلاده على الاستمرار فى تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة والدفع بها إلى آفاق أرحب.
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