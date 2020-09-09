خادم الحرمين الشريفين يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الصينى

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تم خلال الاتصال، بحث جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا.
وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمى والتخفيف من تبعات الجائحة.
من جهته، هنأ الرئيس الصينى، خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات التى حققتها أعمال مجموعة العشرين والتى كان لها دور محورى لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحورى لتنسيق التعاون بين الأطراف.
كما جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها فى مختلف المجالات.
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