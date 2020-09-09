أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 75 وفاة و 4243 إصابة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 75 وفاة و 4243 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـــ24 الماضية. وقالت الوزارة فى تقرير طبى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن العدد الإجمالى بلغ 7732 وفاة و273821 إصابة، و209993 حالة شفاء بعد تماثل 3669 حالة جديدة للشفاء.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر العراق : 75 وفاة و4243 إصابة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.