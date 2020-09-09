المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 أكتوبر المقبل



وقال بيان لرئاسة الحكومة، صدر فى ختام الاجتماع الحكومى الأسبوعى، بحسب "سكاى نيوز"، إن المجلس صادق على تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، إلى 10 أكتوبر المقبل عند السادسة مساء، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشى وباء كورونا المستجد.

وعقدت الحكومة اجتماعها، قبل يوم من موعده المعتاد، للتمكن من البت فى تمديد حالة الطوارئ الحالية، والتى من المفترض أن تنتهى مساء الخميس 10 سبتمبر.

ويسمح القرار الحكومى، بالإبقاء على الإجراءات الاستثنائية التى تتخذها السلطات لتطويق رقعة انتشار الفيروس.

وتتمثل أبرز الإجراءات فى تشديد تدابير التنقل من وإلى المدن المصنـفـة بؤرا وبائية، وفرض غرامات مالية فورية بحق الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات فى الأماكن العامة، وحظر التجمعات وإغلاق شواطئ.

وشهد المغرب تحولا مقلقا فى الوضعية الوبائية، حيث يسجل يوميا، منذ أغسطس المنصرم، ارتفاعا كبيرا فى الإصابات والوفيات اليومية، وقد تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات 75 ألف و700 حالة مؤكدة.

وتعد الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، أكثر المدن تضررا من وباء كورنا، حيث فرضت الحكومة لمواجهة ارتفاع الإصابات، الاثنين الماضى، قيودا جديدة على المدينة التى يقطنها حوالى 3 ملايين ونصف المليون نسمة.

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وتقرر إغلاق كل منافذ المدينة ومنع مغادرتها أو الدخول إليها إلا برخصة، مع اعتماد التعليم عن بعد بجميع المؤسسات التعليمية على صعيد المدينة.

و أكد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، أن مدينة الدار البيضاء هى القلب النابض للمغرب سواء من الناحية الاقتصادية، الاجتماعية أو التجارية وهو ما يستدعى ضرورة توحيد الجهود من أجل تطويق انتشار فيروس كورونا على صعيد المدينة.

وكان عاهل المغرب الملك محمد السادس، قد أشار فى أغسطس الماضى، إلى إمكانية عودة الحجر الصحى، فى حال استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وشدد على ضرورة احترام التدابير الصحية الموصى بها من قبل السلطات المختصة.