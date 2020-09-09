الكويت : 4 وفيات و838 إصابة جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالى إلى 552 وفاة.

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