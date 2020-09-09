حسام زكي: المجلس الوزارى العربى أبدى رفضا واضحا للتدخلات التركية والإيرانية

أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، الذى عُقد اليوم الأربعاء، تظهر أن هناك رفضاً عربياً واضحاً للتدخلات التركية والإيرانية فى الشئون العربية.





جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده السفير حسام زكى اليوم بمقر الجامعة العربية عقب اختتام اجتماع الدورة العادية الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والتى عقدت عبر الفيديو كونفرانس برئاسة دولة فلسطين.

وقال السفير زكى، إنه سبق الاجتماع عقد اجتماع للجنة المعنية بالتدخلات الإيرانية فى الدول العربية واللجنة المعنية بالتدخلات التركية فى شئون الدول العربية، وقد اعتمدتا مشاريع قرارات طرحت على المجلس، والمجلس اعتمدها كما صدرت بيانات صحيفة فى هذا الشأن عن اللجنتين.

وأضاف أن القرارات تعكس ضيقا عربيا شديدا من تدخل الجانبين التركى والإيرانى فى الشأن العربى عامة، وشئون بعض الدول العربية تحديداً، والمزاج العربى عموماً رافض بالكامل لهذه التدخلات التركية والإيرانية لأنه يدرك أن كلتا الدولتين تتبنيان سياسات متقاربة تسعيان لتحقيق فوائد تخص كلا منهما على حساب المصالح العربية، سواء المصالح العربية العامة، أو المصلحة الخاصة بكل دولة عربية.

وشدد على أن التدخلات أصبحت أمراً معيبا وينبغى العمل على وقفها، وهناك رفض ومقاومة عربية جادة لهذا النوع من التدخل، وهناك إدراك عربى كبير لمخاطر هذا التدخل وأنه يجب أن يقاوم، حتى لا تتحول الدول العربية التى يوجد فيها مشكلات إلى ساحة للتناحر على حساب العرب وعلى حساب مصالحهم.