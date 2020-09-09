تسجيل 293 إصابة جديدة بكورونا فى تونس فى 24 ساعة

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أنه منذ فتح الحدود فى 27 يونيو الماضى، تم تسجيل 4216 إصابة بكورونا ، منها 587 وافدة، و3584 محلية، و46 وفاة .

ويتواجد 86 مريضا فى المستشفيات، من بينهم 26 مريضا بأقسام العناية المركزة، فيما يبلغ عدد المرضى الحاملين للأعراض 538 .