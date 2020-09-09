السودان : واثقون من إمكانية التوصل لحل حول ملف سد النهضة

وأوضح حمدوك، فى مقابلة حصرية مع قناة "سكاى نيوز عربية"، أن الحكومة الانتقالية ورثت هذه المشكلة، أى إدراج اسم السودان فى قائمة الإرهاب، عن نظام عمر البشير الذى سقط فى أبريل 2019 "ونحن نعمل عليها بصبر".

ورجح رئيس الوزراء السودانى أن تصل الخرطوم إلى نهاية لهذا الملف الشائك فى "وقت غير بعيد"، مضيفا أن القضية أثيرت مع وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، خلال زيارته إلى العاصمة السودانية، فى أغسطس الماضى.

وبيّن حمدوك أن الاتفاق الذى وقعته الحكومة السودانية بالأحرف الأولى، مؤخرا، مع فصائل مسلحة، يشكل مدخلا إلى تحقيق السلام الشامل.

وفى ملف الفيضانات التى شهدتها البلاد، مؤخرا، أورد حمدوك أن الإهمال الذى عاشته البلاد لسنوات طويلة فاقم تبعات الكارثة الطبيعية، لافتا إلى أنها "نتيجة للتدهور المستمر فى كافة مناحى الحياة بالسودان، وعلى رأسها البنى التحتية مثل الطرق والجسور".

وحول قضية سد النهضة قال حمدوك : نسعى لنكون قوة للسلام، وواثقون من إمكانية التوصل لحل حول ملف سد النهضة.