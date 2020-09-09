وأوضح اللواء المسمارى، خلال مؤتمر صحفى، عبر قناة "سكاى نيوز"، أن العملية العسكرية توقفت منذ أشهر بناء على المبادرة المصرية لأجل التسوية فى ليبيا.
وأكد أن رجال القوات المسلحة الليبية جاهزون دائما لصد أى طارئ أو أى اعتداء فى تمركزات الجيش بمحيط غرب سرت والجفرة وعدة أماكن أخرى.
وأضاف أن عددا من المرتزقة الأجانب من الصوماليين والسوريين يجرى نقلهم إلى منطقة الهيشة والقداحية، فى ظل دعم تركى مستمر للميليشيات الإرهابية.
وأضاف أن هؤلاء المرتزقة تحركوا، يوم الثلاثاء، من خلال عربات "جراد"، فى إطار محاولتهم الاقتراب من منطقة الجفرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المسمارى : ملتزمون بوقف إطلاق النار بناء على المبادرة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.