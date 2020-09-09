المسمارى : ملتزمون بوقف إطلاق النار بناء على المبادرة المصرية

وأوضح اللواء المسمارى، خلال مؤتمر صحفى، عبر قناة "سكاى نيوز"، أن العملية العسكرية توقفت منذ أشهر بناء على المبادرة المصرية لأجل التسوية فى ليبيا.

وأكد أن رجال القوات المسلحة الليبية جاهزون دائما لصد أى طارئ أو أى اعتداء فى تمركزات الجيش بمحيط غرب سرت والجفرة وعدة أماكن أخرى.

وأضاف أن عددا من المرتزقة الأجانب من الصوماليين والسوريين يجرى نقلهم إلى منطقة الهيشة والقداحية، فى ظل دعم تركى مستمر للميليشيات الإرهابية.

وأضاف أن هؤلاء المرتزقة تحركوا، يوم الثلاثاء، من خلال عربات "جراد"، فى إطار محاولتهم الاقتراب من منطقة الجفرة.