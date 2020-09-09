قصف جوى ومدفعى يستهدف المليشيا الحوثية فى جبهة نهم

استهدفت مدفعية الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء مواقع متفرقة لمليشيا الحوثى فى جبهة (نهم) شرق محافظة صنعاء ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.





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