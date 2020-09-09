العراق يفتح جسر جوى وبحرى لنقل المساعدات إلى السودان

أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى، الأربعاء، بفتح جسر جوى وبحرى مع السودان، وذلك لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات التى ضربت البلاد منذ أيام.





وبحسب موقع "العربية"، من المقرر أن تنطلق الأربعاء، أول طائرة شحن عسكرية محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية والخيم لإيواء المتضررين، الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات. كما أمر السيد الكاظمى ببدء تحميل 10 آلاف طن من القمح المقشور من موانىء البصرة لدعم الشعب السودانى الشقيق، وذلك فى إطار حرص العراق حكومة وشعبا على تعزيز أواصر الصلة مع باقى الدول العربية، والوقوف مع السودان التى تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء الفيضانات.

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