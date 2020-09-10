وزراء الخارجية العرب : تنفيذ إسرائيل مخططات الضم جريمة حرب جديدة

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التمسك بالسلام كخيار إستراتيجى وحل الصراع العربى الإسرائيلى وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها 242 و338 و1515، وبمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتى تنص على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.





وجدد المجلس فى قرار صدر بشأن "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية "، فى ختام أعمال الدورة ( 154) لمجلس الجامعة العربية التى عقدت اليوم الأربعاء برئاسة وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، تأكيد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء ، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة ، عاصمة دولة فلسطين ، وعلى حقها بالسيادة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوى والبحرى ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.

وشدد المجلس على رفضه "خطة السلام الأمريكية – الإسرائيلية التى أعلنت يوم 28 يناير 2020، باعتبار أنها لا تلبى الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطينى، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على عدم التعاطى مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية فى تنفيذها، بأى شكل من الأشكال، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية دون حل سياسى عادل، ورفض أى ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطينى وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

وأكد وزراء الخارجية العرب دعمهم وتأييدهم لخطة تحقيق السلام التى أعاد طرحها الرئيس الفلسطينى محمود عبّاس "أبومازن" ، فى مجلس الأمن يوم 11 فبراير 2020، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة، بما فيها الرباعية الدولية، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، بما فى ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمنى، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ عام 1967.

وأكد مجلس الجامعة العربية أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ مخططاتها بضم أى جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضى المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها يمثل "جريمة حرب جديدة" تضاف إلى السجل الإسرائيلى الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطينى والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى، داعيا المجتمع الدولى إلى ممارسة ضغوط عملية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم العدوانية، وتحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلى والإدارة الأمريكية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.

وأدان المجلس ، عملية القرصنة الممنهجة التى تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لأموال الشعب الفلسطينى، من خلال تطبيق القانون العنصرى الإسرائيلى الذى يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوى الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التى تسيطر عليها حكومة الاحتلال، وذلك ضمن سياسات وممارسات الاحتلال لنهب مصادر عيش الشعب الفلسطينى، ومطالبة المجتمع الدولى بلجم هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

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وأكد المجلس، على تبنى ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولى لذلك، وتبنى ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

ودعا المجلس، الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وأمينها العام ، للاستمرار بالعمل المباشر مع الدول التى لم تعترف بدولة فلسطين، من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وحث وزراء الخارجية العرب، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وأجهزة المحكمة المعنية، على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جنائى فى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، ومساءلة مجرمى الحرب الإسرائيليين، وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأعرب مجلس وزراء الخارجية العرب عن رفضه لأى تجزئة للأرض الفلسطينية، مؤكدا على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقى أرض دولة فلسطين، ورفض أى مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.