فيديو .. نجوم الأهلى والزمالك يوجهون رسائل دعم إلى مؤمن زكريا

وعرض الإعلامى إبراهيم فايق عبر برنامجه "جمهور التالتة" الذى يقدمه على قناة "أون تايم سبورتس 2"، رسائل فيديو لحارس مرمى الأهلى، محمد الشناوى، وحارس الزمالك، محمد أبو جبل، ومدافع الأهلى، سعد سمير، ومدافع الزمالك محمود علاء، يدعمون فيها مؤمن زكريا متمنين له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب.

وقال الشناوى خلال رسالته: "مؤمن حبيبى، ألف سلامة وربنا يشفيك، وترجع الملاعب بسرعة ونشوف أهدافك اللى متعودين عليها، وربنا يشفيك لأسرتك وعائلتك".

وقال أبو جبل: "مؤمن زكريا .. ألف سلامة عليك يا حبيبى، وأتمنى لك الشفاء، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول.. مستنيينك يا بطل، ووحشتنا يا مؤمن".

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ومن جانبه، قال سعد سمير: "ترجع بالسلامة يا مؤمن، وإن شاء الله الجاى كله خير عليك وعلى أسرتك، والمحنة اللى انت فيها دى ابتلاء من ربنا وهو قادر يعديك منها على خير"، مضيفًا: "انت من اللاعيبة الكبار والهدافين، وبتعرف تتحرك فى الملعب ازاى، والناس كلها تحبك وتقدرك".

ووجه محمود علاء رسالته لمؤمن، قائلًا: "يا مؤمن يا بطل، إن شاء الله ترجعلنا أحسن من الأول، وكلنا بندعيلك وعندنا ثقة فى كرم ربنا انك ترجع بالسلامة وتنور الملاعب تانى".