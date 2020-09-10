عاجل .. الجيش اللبنانى يستعين بمروحيات عسكرية للسيطرة على حريق المرفأ

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، سارعت قوات الإنقاذ وفرق الدفاع المدنى إلى المرفأ لإخماد الحريق، وسط خوف وقلق من تجدد كارثة انفجار 4 أغسطس الماضى. وتصاعدت النيران وأعمدة الدخان فوق العاصمة بيروت، حيث سادت حالة من الخوف والذعر لدى المواطنين، كما قام البعض بإخلاء المبانى المحيطة بالمرفأ.

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