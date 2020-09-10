عاجل .. سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولى

قالت خلية الإعلام الأمنى فى بيان، إن "صاروخ نوع كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولى، دون خسائر، وقد تبين أن انطلاقه كان من حى الفرات".

وعادة ما تستهدف هجمات بصواريخ قواعد عسكرية ومحيط مطار بغداد، حيث يتواجد جنود من التحالف الدولى، الأمر دفع بالسلطات العراقية لبدء تحقيقا لمعرفة الجهة المسؤولة عن عمليات إطلاق الصواريخ نحو المطار مؤخرا.