ليبيا .. اتفاق حول المناصب السيادية بمحادثات المغرب

وقالت وسائل الإعلام الليبية، إنه جرى التوافق خلال محادثات مدينة بوزنيقة، بضواحى العاصمة المغربية الرباط، على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب.
وكانت بوزنيقة المغربية، استضافت المباحثات الليبية، الأحد، فى لقاء "لكسر الجمود وتقريب وجهات النظر"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
ورغم أن المحادثات كانت يفترض أن تنتهى الثلاثاء، فإنه تم تمديدها ليومين إضافيين، بعد أن سادت الأجواء الايجابية المباحثات، حسب المشاركين، خصوصا، عقب التقدم الذى حصل بين الطرفين بشأن مواجهة الفساد وإنهاء حالة الانقسام فى ليبيا.
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