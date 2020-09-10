بعثة الجامعة العربية: جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ المصري جرت في نطاق...

أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2020، أن جولة الإعادة لانتخابات المجلس جرت في نطاق احترام ما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات.

وأعربت بعثة الجامعة العربية - في بيان تمهيدي أصدرته اليوم /الخميس/ بشأن متابعتها لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020 - عن خالص تقديرها لكافة الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في مصر لضمان التنظيم الجيد وحسن سير عملية الاقتراع خاصةً في ظل جائحة "كورونا المستجد" وما تطلبته من إجراءات وقائية لإجراء الاقتراع في أحسن الظروف وتأمين السلامة الصحية للناخبين.

وأشار البيان إلى أن الحملة الانتخابية للجولة الثانية لمجلس الشيوخ المصري انطلقت بتاريخ 20 أغسطس الماضي وانتهت في 5 سبتمبر الجاري، وبذلك فإن فترة الحملات الانتخابية الخاصة بهذه الجولة قاربت 15 يوماً، أي نفس الفترة الزمنية التي أتيحت للحملات الانتخابية للمرشحين في الجولة الأولى، وكانت هذه الفترة كافية نسبياً بسبب العدد القليل من المرشحين في هذه الجولة، أخذا في الاعتبار أنهم قاموا بتنفيذ أنشطة حملات انتخابية في الجولة الأولى.