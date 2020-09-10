عاجل .. الرئيس اللبنانى : حريق اليوم قد يكون عملا تخريبيا مقصودا 

وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطينة للإعلام، قال عون "لم يعد مقبولا حصول أخطاء أيا كان نوعها، تؤدى إلى هكذا حريق، خصوصا بعد الكارثة التى تسبب بها الحريق الأول".
وأضاف "حريق اليوم قد يكون عملا تخريبيا مقصودا، أو نتيجة خطأ تقنى أو جهل او إهمال، وفى كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسببين".
وشدد على أن "العمل اليوم يجب أن ينصب على درس الإجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حصل".
واندلع، اليوم الخميس، حريق فى منطقة مرفأ بيروت، وذلك فى مستودع لإطارات السيارات والزيوت، وقال مصدر عسكرى لبنانى، إن سبب الحريق غير معروف حتى الآن.
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