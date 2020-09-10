قصف مدفعى تركى على محافظة دهوك العراقية

أفادت قناة "العربية" مساء اليوم الخميس، بوجود قصف مدفى تركى على محافظة دهوك وذلك تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى للمحافظة.



أفادت قناة "العربية" مساء اليوم الخميس، بوجود قصف مدفى تركى على محافظة دهوك وذلك تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى للمحافظة. وشن الطيران الحربى التركى، الثلاثاء الماضى، قصفاً على قرى كردية فى محافظة دهوك بإقليم كردستان، بذريعة تواجد عناصر من حزب العمال الكردستانى المناوئ لأنقرة.

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