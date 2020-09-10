النفط الليبية : مقتل شخص فى اقتحام مسلحين لحقل الشرارة

وقالت المؤسسة فى بيان لها اليوم الخميس، إن مجموعة مسلحة دخلت الحقل الأحد 6 سبتمبر، وقام عدد من الأفراد يرتدون الزى العسكرى -رفضوا الكشف عن هويتهم أو الجهة التابعة لها- باختراق مخيم الحقل وتهديد مدير الحقل، كما قاموا باستخدام مساكن العاملين والاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة.

وأضاف البيان أنه فى نفس اليوم تعرضت منشأة الإنتاج المبكر بحقل الشرارة لحادثة إطلاق نار أدت إلى وفاة عنصر مسلح وإصابة آخر، ولا تزال الجهات المعنية تحقق فى الحادث".

وتابع البيان أنه فى حادث منفصل، قامت مجموعة أخرى بسرقة محول كهرباء من البئر رقم P-1 بالحقل وكوابل البئر(N01)، مما يزيد من خسائر البنية التحتية ويؤخر إعادة الإنتاج فى الحقل.

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والجمعة الماضية، قالت مؤسسة النفط الليبية، إن أفرادا أطلقوا نيران ذخيرة حية وأسلحة ثقيلة فى ميناء راس لانوف، مشيرة إلى أن المرتزقة يشكلون تهديدا لعمالها ومنشآتها فى ليبيا.

وأكدت أن وجود المرتزقة الذين يفتقرون إلى أى نوع من الانضباط، يشكل تهديدا حقيقيا لعمال المؤسسة الوطنية للنفط ومنشآتها فى جميع أنحاء ليبيا.