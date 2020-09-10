المغرب يسجل 1889 إصابة و38 وفاة جديدة بكورونا

وأكدت الوزارة فى بيانها، أن "عدد الحالات المستبعدة بلغ 2081031 منذ بداية انتشار الفيروس فى البلاد فى مارس الماضى".

وأفاد البيان بتسجيل 38 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات فى المملكة إلى 1491 حالة"، كما "تم التأكد من 2127 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 61850 حالة شفاء".