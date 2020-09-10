لبنان.. بيان من مجلس الدفاع الأعلى حول محتويات مرفأ بيروت 

طلب المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الخميس، من الأجهزة المعنية وإدارة مرفأ بيروت التدقيق والكشف عن محتويات العنابر والمستوعبات الموجودة حاليًا.
بيروت- سبوتنيك. وقال بيان للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني إن "المجلس طلب من الأجهزة المعنية وإدارة مرفأ بيروت التدقيق والكشف عن محتويات العنابر والمستوعبات الموجودة في المرفأ حاليًا".
وأضاف المجلس أنه "عرض مسألة البضائع والمواد الموجودة في المستودعات في المرافئ والمطارات خاصة الخطرة منها تفاديًا لأي حوادث كارثية".
من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى للبحث في موضوع حريق المرفأ، إن الحريق الذي نشب اليوم، قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال وفي كل الأحوال يجب معرفة السبب في أسرع وقت ومحاسبة المسبّبين.
وأضاف:"لم يعد مقبولا حصول أخطاء أيا يكن نوعها تؤدي إلى هكذا حريق خصوصاً بعد الكارثة التي تسبب بها الحريق الأول". وأشار الرئيس اللبناني إلى أن العمل اليوم يجب أن ينصب على درس الإجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حصل.
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