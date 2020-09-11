عاجل .. الديوان الأميرى الكويتى : صحة أمير البلاد مستقرة

وجاء فى بيان للديوان الأميرى "ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام من أخبار عارية عن الصحة فقد أكد معالى وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح بأن الديوان الأميرى على تواصل مستمر مع معالى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطنى، الذى طمأن الجميع على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن الحالة الصحية لسموه مستقرة ويتلقى العلاج المقرر". وأهاب الديوان الأميرى الكويتى بالجميع تحرى الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد، من مصادرها الرسمية.

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