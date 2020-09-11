حسان دياب : حريق مرفأ بيروت اليوم بمثابة طعنة جديدة للبنانيين

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى الدكتور حسان دياب، أن ما حصل فى المرفأ اليوم ومهما كانت أسبابه، هو بمثابة طعنة جديدة للبنانيين جميعا واستهتار كبير وإهانة للدولة والمجتمع اللبنانى.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، اليوم الخميس حسبما أفادت الكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مؤكدا أنه يجب الإسراع فى التحقيق لتحديد المسؤوليات، ويجب أن تكون هناك أجوبة واضحة على أسئلة الشعب اللبنانى. وكان حريق ضخم قد نشب فى أحد مستودعات مرفأ بيروت وتصاعدت منه سحب دخان عملاقة، ما أثار الرعب فى صفوف اللبنانيين بعد أكثر من خمسة أسابيع من الانفجار المروع، الذى حوّل بيروت لمدينة منكوبة.

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