عاجل .. فيديو .. انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء الأردنية

هز انفجار هائل، فى وقت مبكر الجمعة، مدينة الزرقاء، شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، أعقبه اشتعال حريق ضخم، فيما أعلن عن حصيلة ضحايا أولية اقتصرت على مقتل شخصين، وإصابة 3 آخرين.





وقال الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام إن "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء حول انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلى فى منطقة الغباوى، حيث نتجت عن الحادث وفاتان وثلاث إصابات أسعفوا للمستشفى وهم قيد العلاج". بينما نقلت "رويترز" عن مصدر عسكرى أردنى، أن سلسلة انفجارات قوية هزت قاعدة عسكرية على مشارف مدينة الزرقاء. وأعلن الأمن العام الأردنى فتح تحقيق فى أسباب الانفجار. Advertisements وقد تداولت صفحات عدة على وسائل التواصل الاجتماعى مشهد الانفجار الضخم فى المدينة الأردنية.

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