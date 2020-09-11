وقالت وزيرة المالية السودانية، فى مؤتمر صحفى مشترك مساء اليوم الخميس مع عدد من الوزراء وقيادات الأجهزة الأمنية، إنه تقرر تكوين قوات مشتركة لحماية الاقتصاد السودانى، وسن قوانين رادعة لحماية الاقتصاد، وتشكيل محاكم ونيابات للطوارئ.
وأضافت أن ما يحدث من ارتفاع جنونى فى سعر الدولار، لم يكن بسبب تغييرات هيكلية فى الاقتصاد، وإنما هو عملية تخريب ممنهح للاقتصاد، بهدف خنق الحكومة.
وشددت على أن الحكومة لن تتوانى عن ردع المتلاعبين، وأن الإجراءات المتخذة هدفها تأمين نجاح الخطة وحماية الاقتصاد.
ويبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى نحو 55 جنيها، فيما تخطى حاجز 200 جنيه فى السوق الموازية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحكومة السودانية تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.