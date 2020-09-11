عاجل.. الأردن : انفجار مستودع الزرقاء بسبب الحرارة الشديدة

قال أمجد العضايلة، وزير الدولة لشؤون الإعلام فى الأردن، اليوم الجمعة، أن التحقيقات الأولية فى انفجار مستودع الذخائر بمدينة الزرقاء، تشير إلى أن الحادث ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، حسبما أفادت شبكة "العربية" الإخبارية فى نبأ عاجل.





وكان انفجار قوى هز مستودع للذخائر مدينة الزرقاء شرقى الأردن فى ساعة مبكرة، الجمعة، وقالت السلطات إن الانفجار التى تسبب باشتعال النيران فى المكان، لم يتسبب بوقوع أى إصابات بشرية. ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال العضايلة، "إن انفجارا وقع فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوى على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال، تابع للقوات المسلحة يقع شرق مدينة الزرقاء". وأشار العضايلة إلى أن المستودعات تقع فى منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات، وأنه لم تسجل أى إصابات جراء الانفجار.

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